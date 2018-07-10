5 طرق سهلة لتتقربي من زوجك مجددا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر العلاقة الزوجية هي من العلاقات المميزة التي تربط الرجل بالمرأة، إلا أن أي شراكة عاطفية قد تمرّ في بعض الأحيان في أجواء من الرتابة والركود أو التوتر الناجم نتيجة التعرّض للضغط اليومي والصعوبات المتكررة. ونقدّم لك مجموعة من النصائح الضرورية التي تقرّب الزوجة من زوجها، وتبعد العلاقة عن الروتين والملل.

إحرصي على الإهتمام بمظهرك

يهتم زوجك كثيراً بمظهرك وإهتمامك بجمالك وذاتك، لذلك إحرصي على جمالك الدائم ومظهرك اللائق من أجل لفت نظره وإعجابه، لأن ذلك سيقرّبكما من بعضكما أكثر ويعيد التقرّب الى العلاقة.

إطبعي قبلة على خدّه بعد عودته من العمل

لا تترددي بتقبيل زوجك بعد عودته من العمل، وذلك لأنّ القبلة الزوجية تقرّب زوجك منك وتشعره بوجودك بقربه، لا سيما بعد عودته الى المنزل بعد نهار شاق من التعب والضغط. إضافة الى ذلك علّمي أطفالك كيفية استقبال والدهم بترحيب، وذلك لأن للأطفال دور مهم في حياة زوجك، لأنه سيعتبر أن هذه المبادرة خطوة مهمة للتقريب بينكما.

كوني دائمة الإبتسام

إنّ أكثر الأشياء التي تبعد الرجل عن المرأة هي عبوسها وغضبها، لذلك إضحكي له دائماً وأزيلي كل الحواجز بينكما.

إحضني زوجك بإستمرار

الإحتضان المتكرر يؤدي الى تقرّب الشريكين من بعضهما بشكل كبير وهو يشعر زوجك بوجودك بقربه وحبك له، لذلك لا تفوتي أيّ فرصة لإحتضانه لكي يشعر بك دائماً.

أسمعيه الكلمة الطيبة عن عائلته

إهتمي بعائلته وتقربي إليها، كوني صبورة معهم وتفهمي مدى تعلّقه بأفرادها. تذكري أن تسألي عنهم وقدمي لهم المساعدة، ما سيجعله يحترمك ويقدرك، لذلك إعتمدي الكلمة الطيبة الرقيقة وتوددي لعائلته بالكلام الناعم وعبارات الحب.