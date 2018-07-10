إنهاء معاناة مريضة دامت 7 سنوات

الباحة(صدى):

نجح مستشفى الملك فهد بالباحة في إجراء عملية ” بيلروث 2 ” استئصال شبه كامل للمعدة مع جزء بسيط من الاثني عشر، مع إعادة إيصال الأمعاء الدقيقة بالمعدة وإعادة إيصال الأمعاء الدقيقة بجزء آخر منها، لمريضة تبلغ من العمر 35 عاماً.

وكانت المريضة تعاني قرحة في المعدة لمدة سبع سنوات، مما أستدعى تنويمها مرات عديدة خلال تلك الفترة، وذلك لعلاج كثير من المضاعفات الجانبية ومنها النزيف والاختلال في نسبة الأملاح والآلام المستمرة إلا أنه ومع مرور الوقت أدت إلى تليف وانسداد كامل للمعدة مع سوء في الحالة الصحية العامة للمريضة، وبعد فشل العلاج التحفظي أستدعى التدخل جراحياً.

وأجريت العملية بواسطة فريق طبي بالمستشفى وتمت بنجاح – ولله الحمد -، وقد تعافت المريضة وخروجها من المستشفى.