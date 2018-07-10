تويوتا سوبرا 2019 تتجه الي سباقات ناسكار Xfinity Series

واشنطن(صدى):

بمساعدة تويوتا راسينج أمريكا ، فموديل سوبرا الظاهر في الصور المرفقة لديه القليل من التفاصيل المشتركة مع النسخة الرياضية القانونية للطرق من السيارة التي تعتبر توأم موديلات BMW Z4 موديل 2019. وقد تم تأكيد ظهور هذه السيارة في سلسلة سباقات ناسكار Xfinity Series في 2019 وتعتمد السيارة في الأساس على محرك V8 سعة 5.8 لتر مع شاسيه أنبوبي بدلاً من المحرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر بشاحن توربيني.

ولن تواجه سوبرا منافسات سهلة في سلسلة السباقات ولكن النسخة الأساسية التي تعتمد عليها السيارة السباقية لا تختلف كثيراً عن كامري في موسم 2018. ومنذ ظهور السيارة السيدان متوسطة الحجم لأول مرة في عام 2007 ، فقد حصلت تويوتا على ما يقرب من 147 انتصار سواء على مستوى المصنعين أو السائقين.

وقد شاركت سوبرا في السابق في عدد كبير من المنافسات في فترة الثمانينات والتسعينيات خاصة في سباقات 24 ساعة لومانز في 1995 و1996 وسباق IMSA Camel GT في الولايات المتحدة وسوبر GT في اليابان . ويتوقع طرح السيارة بمحرك بقوة 380 حصان وستدخل سوبرا الانتاج بحلول نهاية عام 2018 كموديل 2019 في مصنع الشركة في النمسا .