قطر تستغيث بإيران لتأجير مراع للمواشي القطرية بعد شروط سلطنة عمان

طلال الضوي(صدى):

قامت سلطنة عمان بفرض قيودا شديدة مقابل السماح بدخول إبل تميم إلى أراضيها، خوفاً على مراعيها وإبلها، ومنعاً لدخول أجانب بحجة الرعي والاهتمام بالإبل القطرية، والتي أشارت إليه ” صدى ” يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3/7/2018 بعنوان: ” القطريون يفضحون الحمدين.. تميم المريضة تهدد الإبل العمانية ” .

وفي هذا السياق، صرح نائب منسق الشؤون الاقتصادية والتنمية في إقليم فارس جنوب إيران يد الله رحماني، بأن شيخًا قطريًا قدم لهم مقترحًا؛ لتأجير مراع للمواشي القطرية.

مضيفًا: ” الإجراءات مع قطر مستمرة بهذا الخصوص؛ لجذب المستثمرين الأجانب وتنفيذ مشروع لتربية المواشي في إيران ” .