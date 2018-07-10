قطر تستغيث بإيران لتأجير مراع للمواشي القطرية بعد شروط سلطنة عمان
قامت سلطنة عمان بفرض قيودا شديدة مقابل السماح بدخول إبل تميم إلى أراضيها، خوفاً على مراعيها وإبلها، ومنعاً لدخول أجانب بحجة الرعي والاهتمام بالإبل القطرية، والتي أشارت إليه ” صدى ” يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3/7/2018 بعنوان: ” القطريون يفضحون الحمدين.. تميم المريضة تهدد الإبل العمانية ” .
وفي هذا السياق، صرح نائب منسق الشؤون الاقتصادية والتنمية في إقليم فارس جنوب إيران يد الله رحماني، بأن شيخًا قطريًا قدم لهم مقترحًا؛ لتأجير مراع للمواشي القطرية.
مضيفًا: ” الإجراءات مع قطر مستمرة بهذا الخصوص؛ لجذب المستثمرين الأجانب وتنفيذ مشروع لتربية المواشي في إيران ” .
عمار[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 27 دقيقة
الحمدلله هذه نهايتهم اللي يستحقوها ان الله عادل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50395 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذا ماجنوه على انفسهم ,,,,
همس[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 18 دقيقة
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين يارب