استعدادا لتطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي.. ” الصحة ” تختار 70 مرفقا صحيا

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن استعداد وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي على جميع المواطنين، وذلك من خلال اختيارها لـ 70 مرفقًا صحيًا في مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت المصادر، أن البرنامج سيمنح المواطنين تغطية شاملة ومناسبة، تمكنهم من الحصول على الخدمة بجودة وكفاءة عالية، في كلًا من القطاعين العام والخاص.

فيما لفتت إلى استمرار العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على التغطية التأمينية، وذلك من خلال الضمان الصحي التعاوني القائم حاليًا.