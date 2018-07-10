شاب يحرق المنزل بوالده وزوجته ويحاول الانتحار

أبوظبي(صدى):

أقدم شاب عربي مقيم في الإمارات على حرق منزل والده ، أثناء تواجده بالداخل هو وزوجته ،ما أسفر عن إصابتهما بحروق خطيرة ، ثم حاول الانتحار داخل حمام المنزل .

وتلقت شرطة دبي ، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المنازل ، وبالانتقال تم العثور على رجل وزوجته مصابين بحروق بليغة ، كما عثر في أحد الحمامات على شاب مصاباً بطعنات وبجواره سكين وعبوة كبيرة فيها بقايا بنزين، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وكشفت الشرطة في تحقيقاتها ، أن شاب عربي في العشرينات من عمره قام بحرق منزل والده ومحاولة الانتحار؛ ما تسبب بحروق لأبيه، البالغ 57 عامًا، وزوجته في الثلاثينات من عمرها، فيما تم نقلهم جميعا للمستشفى بحالة خطرة.

وبحسب معلومات أولية ، أن الشاب توجه قبل اشتعال الحريق بساعات إلى إحدى محطات البترول، واشترى البنزين، ووضعه في حقيبة السيارة، وعاد للمنزل، ثم انتظر أن ينام الأب وزوجته، وأشعل النيران في المنزل، وكان ذلك في الواحدة صباحًا، ثم توجه إلى الحمام محاولًا الانتحار.

وأوضحت الشرطة أن الشاب كان يعيش في إحدى الدول الأجنبية وعاد ليعيش مع والده، لكن خلافًا نشب معه بسبب زواجه بامرأة أخرى غير أمه، واحتدمت الخلافات لاحقًا بينهما؛ ما دفعه إلى ارتكاب فعلته.