الجزائية المتخصصة تحدد موعدا للمدعى عليه أحمد بن راشد للنظر في قضيته

الرياض(صدى):

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعد النظر في الدعوة المقامة من النيابة العامة ضد المدعى عليه أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي – سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم 1060157052، يوم الثلاثاء 3 / 12 / 1439هـ، الساعة التاسعة صباحاً للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي الثاني.

واتخذت المحكمة هذا الإجراء استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إذ تم طلب حضور المدعى عليه عدة مرات، ولم يحضر وتعذر تبليغه.