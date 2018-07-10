جائزة الأميرة صيتة للتميز توقع مذكرة تعاون مع جمعية البحرين للعمل التطوعي

الرياض(صدى):

وقعت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، في البحرين مؤخراً، مذكرة تعاون مع جمعية البحرين للعمل التطوعي.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث، أن المؤسسة حريصة على مثل هذا التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي داخل المملكة وخارجها، من أجل الاستفادة من خبرات الجميع وإظهار الجانب الإنساني المملكة الذي يلقى دعماً قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

ويأتي إبرام مذكرة التعاون، انطلاقا من حرص مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي على تطوير العمل الاجتماعي وترسيخ مفهومه وتجويد مخرجاته وتطويرها، والتعاون المشترك بين كل الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة، حكومية كانت أو قطاع خاص أو مؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الربحية داخل المملكة وخارجها، واستمراراً لنهج الأميرة صيتة -رحمها الله – في العمل الاجتماعي الخيري.