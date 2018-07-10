اكتشفوا النسخ الأربعة من فيراري بيستا بيوليتي 488

روما(صدى):

رغم أنه تم تقديم النسخة الخاصة من فيراري 488 Pista Piloti الشهر الماضي بأربعة ألوان للاختيار من بينها ، لكن لون واحد توفر في الصور التي ظهرت وقتها وهو اللون الروسو كورسا ، ولكن لحسن الحظ , وفرت فيراري الصور لعدد 3 ألوان أخرى للسيارة .

والألوان الثلاثة الأخرى هى أرجنتو نوربورجرينج والنيرو دايتونا والأزرق تور دوفرانس وهي ألوان مميزة كما زودت السيارة بخطوط سباقية ثلاثية مميزة تظهر جميلة مع اللون الأزرق لجسم السيارة كما أن رقم 51 يشير الى الفوز 51 في بطولة 2017 FIA World Endurance Championship (WEC) . ومن بين الاختلافات الشكلية في السيارة بعض اللمسات التي تحتفل بفوز السيارة في WEC وحروف PRO التي تمثل الفئة التي تنافس فيها السيارة.

كما تأتي بلون أسود مطفي في بعض الأجزاء مع اسبويلر خلفي وفتحات تهوية من ألياف الكربون غير الملونة. وفي الداخل تأتي السيارة بمقاعد سوداء وفرش ألكانتارا مثقب مع العلم الايطالي على مسند ظهر السيارة مع ظهور ألوان العلم الايطالي على مبدلات السرعة وفرش الأرضية بجانب وجود رقم 51 داخل السيارة مع عتبات من ألياف الكربون .