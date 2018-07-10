النامي: حكومة خادم الحرمين لم تدخر جهدا من أجل دعم الطلاب المبتعثين

رحاب فتحي(صدى):

نوه الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور / خالد بن عبد الله النامي : حول ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي تشرف علية وتقوم بتنفيذه وزارة التعليم والذي يعد من اضخم البرامج التي تم اطلاقها في هذا المجال العلمي والاستثمار الاكبر في الموارد البشرية السعودية .

أوضح د . ” النامي ” أن وزارة التعليم في المملكة قد سعت إلى تهيئة المبتعثين نفسياً واجتماعياً وسلوكياً لخوض هذه التجربة العلمية ، وتزويدهم بالمعلومات التي تهمهم ، سواء منها ما يتعلق بالمراحل التي تسبق الابتعاث ، او ما يتعلق بالشؤون التي تهم المبتعثين في بلد ابتعاثهم وبيان حقوقهم وواجباتهم .

أكد ” الملحق الثقافي ” ان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي داعما للجامعات في المملكة وللقطاعين الحكومي والأهلي عن طريق تخريج كفاءات متميزة من أبناء الوطن وإعدادهم وتأهيلهم بشكل فعال،من خلال ابتعاث الكفاءات السعودية الى أفضل الجامعات في العالم و بناء كوادر مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل بالمملكة وتبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية من كل دول العالم ورفع مستوى الاحترافية المهنية وتطويرها حتى يمكن أن يدخل سوق العمل تنافس عالمي، واستحدثت وزارة التعليم تخصصات جديدة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمواكبة متطلبات المستقبل، تتميز المرحلة الـ13 من البرنامج بالتركيز على تخصصات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والنقل الجوي، والتخصصات الصحية. لتهيئة الطلاب لوظائف المستقبل لمواكبة الحاجات المستقبلية، وتلبية متطلبات سوق العمل في التخصصات التطبيقية ومجالات «الرقمية».

كما توجه الملحق الثقافي د. ” النامي ” بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الامين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز . -حفظهم الله-، لدعمهم وعنايتهم بالتعليم ، في ظل رؤية المملكة 2030،ولوزير التعليم ونائبه، وسفير خادم الحرمين الشريفين على متابعتهم ودعمهم اللامحدود للملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة.