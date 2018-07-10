جوازات القصيم تطلق حملتها التوعوية السنوية ” جوازك.. هويتك “

بريدة(صدى):

أطلقت جوازات منطقة القصيم، الحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر السعودي ” جوازك .. هويتك ” ، بهدف توعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر من الفقدان والإهمال، وذلك من خلال توزيع المنشورات والمطويات الخاصة بالحملة بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم.

وبين مدير جوازات القصيم العميد مساعد بن راشد الرومي أن الحملة تهدف إلى تعريف جميع المواطنين على التعليمات الخاصة بإجراءات السفر، ومعرفة اشتراط صلاحية الجواز للدول التي يرغب المواطن السفر إليها وأهمية تسجيل جواز السفر لدى السفارة أو الملحقية السعودية في الدولة التي تتم زيارتها، إلى جانب أهمية المحافظة على الجواز من الإهمال أو السرقة أو الفقدان.

وأكد العميد الرومي على أهمية الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجوازات ومنها خدمة “أبشر”، التي تمكن مستخدمها من إنهاء الكثير من الإجراءات دون الحاجة لمراجعة مقر إدارة الجوازات كتجديد أو إصدار الجوازات وغيرها، مشيراً إلى أهمية اطلاع المواطنين على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات.