مطوفو حجاج الدول العربية تبدأ في تخصيص مواقع مكاتبها الميدانية بالمشاعر المقدسة

حسين العلي(صدى):

بدأت إدارة المشاعر المقدسة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية برفع المساحات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لحجاجها والعمل على توزيعها على مكاتبها الميدانية البالغ عددها 138مكتباً

وأكد المشرف على إدارة المشاعر المقدسة المهندس المطوف محمد بن إبراهيم بانه” أنه تم في هذا العام تعيين مكتب هندسي متخصص في أعداد الرفوعات المساحية ، ومكتب هندسي للتوزيع والتخصيص المواقع ، ومكتبين استشاريين للأشراف على مقاولي تشيد وتجهيز المخيمات بالمشاعر ، مشيراً إلى أن ذلك يتم بمتابعة وأشراف إدارة المشاعر المقدسة من خلال الكوادر الهندسية ذات التأهيل العالي التي جندتهم المؤسسة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، وذلك بما يتوافق مع خطط التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مبيناً أن إدارة المشاعر المقدسة بالمؤسسة حرصت على أخذ المساحات المخصصة لحجاج الدول العربية بمشعري منى وعرفات والعمل على توزيعها وفقاً لأعداد الحجاج في كل مكتب من أجل تجهيزها منذ وقت مبكر.

وقال أنه تم اعتماد 9 مقاولين لبناء مخيمات حجاج العرب وفق معايير واشتراطات معينة تتمثل في أن تكون مضادة للحريق من نوع BVC وبداخلها بلاك أوت لمنع حرارة الشمس ويكون تشييدها بموجب قواعد إسمنتية 50*50 ومشدات من الأسلاك الحديدية وفقاً لمواصفات الدفاع المدني مع الحرص على توفير مخارج الطواري وفقاً للمخططات المعتمدة من المكتب الهندسي بالإدارة ، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم بتوزيع العمل على الـ 9 مقاولين الذين رست عليهم المنافسة للإسراع في التشييد خلال وقت وجيز .