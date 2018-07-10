نشر : منذ 1 ساعة 3٬386 5 حوادث بالفيديو.. لحظة القبض على مروج خمور بالرياض سعيد العجل(صدى): أظهر مقطع فيديو، لحظة قبض العناصر الأمنية على مروج للخمور. وبيَّن المقطع، محاولة المتهم الهروب من الحملة الأمنية بشرطة الرياض، ومقاومته للكمين، إلا أنه تم القبض عليه. الوسوم:الرياض
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50395 ] نشر منذ 29 دقيقة
يستاهل مايجيه ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 27 دقيقة
يقويكم الله
طلال[ عدد التعليقات: 1809 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يقويهم..ويعينهم على حماية الوطن واهله..من كل فاسد مفسد
ماجد[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 5 دقائق
ربي يقويهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1077 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يقويهم، مشاء الله على مهارت العسكري في طرح المروج! اكيد التدريب المستمر.