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بالفيديو.. لحظة القبض على مروج خمور بالرياض

بالفيديو.. لحظة القبض على مروج خمور بالرياض
سعيد العجل(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة قبض العناصر الأمنية على مروج للخمور.

وبيَّن المقطع، محاولة المتهم الهروب من الحملة الأمنية بشرطة الرياض، ومقاومته للكمين، إلا أنه تم القبض عليه.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50395 ] نشر منذ 29 دقيقة

يستاهل مايجيه ,,

[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 27 دقيقة

يقويكم الله

[ عدد التعليقات: 1809 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يقويهم..ويعينهم على حماية الوطن واهله..من كل فاسد مفسد

[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 5 دقائق

ربي يقويهم

[ عدد التعليقات: 1077 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يقويهم، مشاء الله على مهارت العسكري في طرح المروج! اكيد التدريب المستمر.

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