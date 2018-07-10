بالفيديو.. لحظة القبض على مروج خمور بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة قبض العناصر الأمنية على مروج للخمور.

وبيَّن المقطع، محاولة المتهم الهروب من الحملة الأمنية بشرطة الرياض، ومقاومته للكمين، إلا أنه تم القبض عليه.