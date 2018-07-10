جمعية زواج تقدم مساعدات مالية لـ2203 شاب

حسين العلي(صدى):

قدمت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة مؤخرا مساعدات مالية غير مستردة لـ 2203 شاب بقيمة 6.707.000 ريال وذلك ضمن مبادراتها في تخفيف الأعباء المالية و تيسيرا للزواج .

وأوضح مدير عام الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب علي الزواج والتوجيه الأسري بجدة الأستاذ فهد بن بنيه الحازمي بأن الجمعية انطلاقاً من رؤيتها في تيسير الزواج وأهمية إيجاد مشاريع وبرامج تسهم بفاعلية في مساعدة الشاب والفتاة على الزواج واصلنا بتقديم مساعدات مالية غير مستردة لـ – ( 2203 ) – شاب – بقيمة ( 6.707,000 ) – ريال مشيرا إلى أن استقبال طلبات المساعدة سواء كانت النقدية أو العينية تتم بطريقة إلكترونية عبر موقع الجمعية الرسمي .

وأضاف الحازمي بأن الجمعية تحرص على تقديم المساعدة والعون لكل ما من شأنه أن يساهم في تنشئة الأسرة واستقرارها فكان من المهم والضروري تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وذلك بإلحاقهم بالبرنامج التدريبي والتأهيلي ” وقاية ” والذي يقام في القاعات التدريبية في مركز الجمعية للتدريب ويعد هذا البرنامج ركيزة قوية لتأهيل المقبلين على الزواج لتعلم فنون بناء الحياة الأسرية المستقرة، وتقدمه الجمعية بالشراكة مع نخبة من المدربين والمستشارين والمصلحين في مجال التوجيه والإصلاح الأسري .

ودعا الحازمي رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأهل الخير بالمساهمة في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج سواء من زكاتهم أو صدقاتهم لبناء أسرة ناشئة تخدم دينها ووطنها ومجتمعها وتعتز الجمعية أنها استطاعت حتى الآن مع شركائها من المساهمة في تزويج أكثر من ( 80.000 ) شاب وفتاة.

يذكر بأن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، حيث تعتبر هذه الدورات بمثابة جرعة واقية لحماية الأسرة وإستقرارها لتتمكن من معالجة الخلافات الأسرية بطرق علمية، ونشر ثقافة تأهيل الشباب والفتيات ما قبل الزواج .