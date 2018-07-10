فريق طبي بولادة مكة يتمكن من إنقاذ حياة طفل ذو عمر العشر سنوات

حسين العلي(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إجراء جراحة ناجحة لإنقاذ حياة طفل أُصيب بتباطؤ شديد في ضربات القلب .

حيث أوضح المدير الطبي بولادة مكة الدكتور هلال المالكي أن المستشفى إستقبلت إحالة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات كحالة إنقاذ حياة حيث تباطئت ضربات القلب الى 30 في الدقيقة وعلى الفور تم إستدعاء فريق طبي متخصص بمركز قلب الأطفال من مستشفى الولادة والأطفال، بقيادة الدكتور خالد عطاس إستشاري قسطرة تشوهات القلب ورئيس مركز أم القرى للقلب مبيناً ” ان الحالة تم الإطلاع على تقريرها المرفق من قبل المستشفى المحول منه وتبين أنه تم تركيب سدادة لإقفال ثقب بين البطينين وحصل له تباطؤ شديد في ضربات القلب بعد ذلك ، مما إستلزم تركيب منظم لضربات القلب وبالكشف عليه من قبل المختصين من مركز القلب تبين خروج السلك الموصل بالقلب عن مكانه مع إمكانية وجود كسر فيه ، مما أثر سلبياً على ضربات القلب.

حيث تم التدخل السريع لإجراء عملية جراحية لإزالة السلك المكسور وزرع منظم جديد من قبل جراح قلب اطفال د محمد قنديل والاستشاريون المختصون في قلب الأطفال حيث تمكن جراحي القلب من السيطرة على الوضع بفضل من الله تعالى وعادت ضربات القلب لوضعها الطبيعي وحالة الطفل مستقرة بفضل من الله ”

الجدير ذكره ان هذه العمليه واحدة من عدة عمليات في جراحة قلب الاطفال بمستشفى الولادة والأطفال بمكة ويعمل على مدار العام ومن جهتهم ثمن ذوي الطفل الخدمات الطبية التي ساهمت في إنقاذ حياة الطفل .