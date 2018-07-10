بورصات الخليج تسجل ارتفاعا في التعاملات المبكرة

عادل الحربي(صدى):

سجلت معظم بورصات الخليج ارتفاعًا في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي دعم فيه القطاع المالي بورصة الكويت، وارتفعت أسهم شركات البتروكيماويات السعودية بفضل زيادة أسعار النفط؛ فيما ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي 0.7% بعد أن حقق ” بنك الكويت الوطني ” ذو الثقل في السوق 16% زيادة في أرباحه الفصلية.

وفي السياق نفسه، صعدت أسهم بنك الكويت الوطني 0.3%، كما ربحت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.3%.؛ فيما حقق المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.3% بقيادة مكاسبًا لأسهم شركات البتروكيماويات في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم ” كيان ” للبتروكيماويات 1.1% إلى 16.76 ريال، بينما صرّح ” جولدمان ساكس ” في تقرير هذا الأسبوع، إنه زاد سعره المستهدف لسهم الشركة في 12 شهرًا إلى 18.5 ريال من 16.9 ريال على خلفية ارتفاع التقديرات لتعكس زيادة سعر المنتجات وانخفاض تكلفة اللقيم، كما صعدت أسهم ” سابك ” بنسبة 0.8%.