بالصور.. إزالة 33760 متر مربع من مخلفات الأراضي بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية الملز، صباح اليوم الثلاثاء، 33760 متر مربع من مخلفات الارضي الفضاء ضمن نطاق البلدية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، وذلك استكمالًا لحملة إزالة التلوث البصري بالمنطقة.

وواصلت بلدية الشفاء التابعة لأمانة الرياض، حملتها في إزالة التلوث البصري على امتداد طريق ديراب وطريق الحائر، حيث أزالت 13 من العشش و11 من الصنادق، وتم رفع 188 رد من المخلفات.

ومن ناحية أخرى، قامت بلدية شمال الرياض، برفع نفايات بعدد ٢٤٠ رد، وإزالة أنقاض بمقدار ٤٦٤م٣، ورفع ١٠ سيارات تالفة، فضلًا عن إزالة ١٠١٥ ملصق و١٨٣ لوحة إعلانية مخالفة من الأحياء الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.

جاء ذلك استمرارًا لاهتمامات أمانة منطقة الرياض بإزالة التلوث البصري في المنطقة.