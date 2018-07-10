الأمير سلطان بن سلمان: دعم خادم الحرمين لجمعية الأطفال المعوقين جعلها قريبة من الجميع

الرياض(صدى):

تقوم جمعية الأطفال المعوقين باستكمال التجهيزات لافتتاح مركز الجمعية في منطقة جازان الذي أقيمت المرحلة الأولى منه على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع، ويستوعب نحو 200 طفل وطفلة، بتكلفة إنشائية بلغت 17 مليون ريال، إضافة الى تكلفة التجهيزات والتأثيث التي تصل إلى مليوني ريال، في إطار السياسة الهادفة إلى تعميم خدماتها والسعي للوصول إلى رؤية إدارة الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية في الوصول إلى مناطق المملكة، وتقديم الرعاية المتخصصة لمحتاجيها

في أماكن تواجدهم.

ويحمل مركز جازان الرقم 11 في سلسلة مراكز الجمعية المنتشرة في أنحاء المملكة، إذ يوجد مركزين في الرياض ومركز في كلاً من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وعسير والباحة والرس والجوف وحائل.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين عن اعتزازه وفخره برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – للجمعية، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لمشروع مركز جازان، وقال:”إن اكتمال انجاز مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان يمثل إضافة جديدة لمشاريع الخير في هذا البلد المعطاء، ويدل بشكل واضح على اهتمام حكومتنا الرشيدة بمثل هذه المشاريع، وايلائها العناية والدعم غير المحدود، وجمعية الأطفال المعوقين اكتسبت ثقة المجتمع ومساندته؛ لما تميزت به من مصداقية وأمانة، وهي تؤدي دوراً وطنياً وتنوب عن أهل الخير والمجتمع في التصدي لقضية حيوية وفقاً لمعايير أداء راقية تشمل إنشاء مراكز للرعاية وتبني برامج توعوية للتصدي لأسباب الإعاقة”.

ودعا سمو الأمير سلطان بن سلمان رجال الأعمال في المنطقة إلى المشاركة والإسهام في دعم المشروعات الخيرية التي تقوم على خدمة المجتمع لا سيما ذوي الإعاقة، مقدماً شكره إلى جميع من أسهموا في دعم مشاريع جمعية الأطفال في مختلف المناطق بصفة عامة والشركات الاستثمارية التي بادرت بالمشاركة في دعم ميزانية إنشاء المركز.

وأشار سموه إلى الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع خاصة ما يتعلق بتجهيز الموقع للظروف الطبوغرافية للمنطقة، موضحاً ان الميزانية المقدرة لتشغيل المرحلة الأولى للمركز تصل الى أربعة ملايين ريال، حيث يقدم المركز برامج رعاية مجانية متكاملة.

ويضم المركز أقسام تعليمية وعلاجية وتأهيلية، ومساكن للعاملات وورشة للأجهزة الطبية ووسائل المساعدة، ويقدم منظومة من الخدمات المجانية التي تستهدف مساعدة الأطفال المصابين بالإعاقة المركبة على تجاوز ظروف إعاقتهم والاندماج في المجتمع، مشيراً إلى أن المركز يقدم استشارات طبية واجتماعية ونفسية لأسر الأطفال وذويهم، إضافة إلى تبنيه برامج توعية وقائية تستهدف التصدي لأسباب الإعاقة وطرق التعامل معها، وتبدأ الجمعية خلال الفترة القريبة القادمة في استقبال التقارير الطبية لحالات الإعاقة في المنطقة لفرزها، وتحديد من تنطبق عليهم شروط القبول بالمركز لتلقي الخدمات بعد تدشينه، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في حينه.