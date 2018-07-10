المركز التوجيهي برغدان يفتح أبوابه لاستقبال السياح والمتنزهين

حسين العلي(صدى):

أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أعمال المركز التوجيهي الموسمي بمنتزه رغدان والذي يستقطب السياح والمتنزهين من كافة شرائح المجتمع.

ويوظف المركز العديد من الوسائل التوعوية والتقنيات المتنوعة مرئية ومسموعة ومقروء مع توزيع المواد التوعوية لمرتاديه.

ويفتح المركز أبوابه للزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشر مساءً طيلة فترة موسم الصيف.

ويأتي تنفيذ هذه المراكز انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المساهمة في خدمة السياح والمتنزهين وإيصال رسالتها السامية لهم بالحكمة والموعظة الحسنة.