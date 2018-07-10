بالصور.. العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين داخل أكياس قمامة

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مأساوية؛ صباح اليوم الثلاثاء، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 3 جثث لأطفال مذبوحين داخل أكياس قمامة، وملقاة بجانب الطريق بجوار فندق بمنطقة ” المريوطية ” بالجيزة.

وبالتطرق للتفاصيل، تم العثور على الجثث الثلاث وهم رصيف بجانب سور فندق أسفل كوبري المريوطية، وبمناظرة الجثث من قبل النيابة، تبين أنها في حالة تعفن شديدة.

من الجدير بالذكر، أن النيابة أمرت بتشريحها وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة.