متوسط الرواتب الشهرية للمواطنين يرتفع خلال الربع الأول لعام 2018

علي القحطاني (صدى):

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا، أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين بلغ 10089 ريالًا خلال الربع الأول لعام 2018، مقابل 3768 ريالًا لغير السعوديين، لافتة إلى أنه مقارنة بالربع الرابع 2017 فإن متوسط رواتب السعوديين ارتفع بنسبة 2 % من 9939 ريالًا، كما سجل متوسط رواتب الأجانب ارتفاعًا بنسبة 3 % من 3674 ريالًا.

ووصل متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 10289 ريالًا مقابل 9230 ريالًا للسعوديات العاملات، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في المملكة خلال الفترة نحو 6210 ريالات.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط أجر السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بلغ نحو 11095 ريالًا، مقابل 10298 ريالًا للأجانب؛ فيما بلغ متوسط أجر المواطن نحو 7197 ريالًا في منشآت القطاع الخاص، و3899 ريالًا للأجانب.