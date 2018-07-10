بالفيديو.. أسرع عملية سرقة لصراف آلي خلال 60 ثانية فقط
وثق مقطع فيديو، أسرع عملية سرقة لصراف آلي في كندا، حيث تمت خلال مدة من الزمن لم تتجاوز الـ 60 ثانية.
وأظهر المقطع، الذي التقطته كاميرات المراقبة الموجودة بأحد المتاجر – كما اتضح من خلال الفيديو – دخول شخص بسرعة وتخريبه للمكان، ويفر بعدها هاربًا إلى الخارج، حيث تنتظره سيارة، ليحمل هو وشخص آخر ماكينة الصرافة الآلية، ويضعونها على ظهر السيارة بسرعة فائقة، ليلوذا بالفرار.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3578 ] نشر منذ 21 دقيقة
تخريبه للمكان 😧😧هذا حاط تفجير فجرو راْسه ونجحت معه متعود شكله قليل الخاتمة