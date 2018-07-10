بالفيديو.. أسرع عملية سرقة لصراف آلي خلال 60 ثانية فقط

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، أسرع عملية سرقة لصراف آلي في كندا، حيث تمت خلال مدة من الزمن لم تتجاوز الـ 60 ثانية.

وأظهر المقطع، الذي التقطته كاميرات المراقبة الموجودة بأحد المتاجر – كما اتضح من خلال الفيديو – دخول شخص بسرعة وتخريبه للمكان، ويفر بعدها هاربًا إلى الخارج، حيث تنتظره سيارة، ليحمل هو وشخص آخر ماكينة الصرافة الآلية، ويضعونها على ظهر السيارة بسرعة فائقة، ليلوذا بالفرار.