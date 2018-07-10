” الشؤون الإسلامية ” تلغي وتشكل عددا من اللجان

نايف السالم(صدى):

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل وإلغاء عدد من اللجان، وذلك بعد إصداره العديد من القرارات والتي تضمنت إلغاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات، وما يتفرع عنها من لجان، ونقل وحدة البناء المؤسسي إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وشملت القرارات، إعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد، ووكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، ومدير عام الشؤون المالية، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات، ومحمد بن أحمد العبلاني؛ أمينًا ومقررًا للجنة وتعنى بجميع ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية في الوزارة.

وأوضحت تلك القرارات، تكوين لجنة لإعداد لائحة للدعوة والدعاة برئاسة نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، وعضوية وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، ووكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعميد المعهد العالي للدعوة والاحتساب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم اللحيدان، وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب الدكتور مقرن بن سعد المقرن، وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور خالد بن مفلح الحامد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد بن راشد العبدان، وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن أحمد الفيفي.