إيران تخطط لسحب 300 مليون يورو من أرصدتها بألمانيا بسبب شح السيولة

وكالات(صدى):

يعتزم النظام الإيراني، سحب 300 مليون يورو نقدًا من أرصدته في ألمانيا ونقلها إلى طهران؛ وذلك لمواجهة أزمة شح العملة الأجنبية التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحف ألمانية، إلى أن النظام الإيراني يخشى من نفاد السيولة لديه، عند دخول العقوبات الأمريكية المشددة على القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ في غضون الأشهر المقبلة.

من جانبها، ذكرت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، أنه يجرى حاليًا فحص الأمر من جانب الوكالة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية، مضيفة ” بحسب معلوماتي، فإن هذه أول مرة يجري فيها فحص لحالة مثل تلك ” .

وأوضحت تقارير صحفية ألمانية، أن إيران أشارت إلى هناك حاجة إلى أموال لإعطائها إلى أفراد إيرانيين يعتمدون على اليورو النقدي في جولاتهم الخارجية بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على بطاقات ائتمان معترف بها، ما يثير القلق من استخدام هذه الاموال في تمويل الإرهاب.

ووفقًا للخطط الإيرانية، فمن المنتظر أن يصرف البنك الاتحادي الألماني 300 مليون يورو نقدا ويسلمها لمسؤولين في النظام الإيراني، لينقلونها بعد ذلك إلى إيران على متن طائرات إيرانية.