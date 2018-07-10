وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالتصدي للسلوك الإيراني الشرير
صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالتصدي للسلوك الإيراني الشرير.
حيث قال ” بومبيو ” : ” كل شيء يبدأ بالسلوك السيء لإيران، وإطلاق الصواريخ من اليمن التي تستهدف كل دول الخليج؛ لذا فإن السياسة الأمريكية تهدف إلى ردع مثل هذه الأمور ” .
وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تركز على حرمان إيران من القدرات المالية التي تُمكنها من الاستمرار في سلوكها السئ.
مضيفًا: ” هي سلسلة واسعة من العقوبات التي لا تستهدف الشعب الإيراني، بل تهدف إلى إقناع النظام الإيراني بأن سلوكياته الشريرة غير مقبولة، وسيترتب عليها كلفة باهظة ” .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1074 ] نشر منذ 50 دقيقة
حلفاء شريفه ما بقى إلا ٤ أشهر ، شد الظهر بإيران ما منه فايدة و تركيا مفلسه و ترامب بيدفعهم فواتير الناتو .
حددوا موقفكم من الآن 😏
همس[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 49 دقيقة
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بن ايديهم سالمين