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وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالتصدي للسلوك الإيراني الشرير

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالتصدي للسلوك الإيراني الشرير
واشنطن(صدى):

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالتصدي للسلوك الإيراني الشرير.

حيث قال ” بومبيو ” : ” كل شيء يبدأ بالسلوك السيء لإيران، وإطلاق الصواريخ من اليمن التي تستهدف كل دول الخليج؛ لذا فإن السياسة الأمريكية تهدف إلى ردع مثل هذه الأمور ” .

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تركز على حرمان إيران من القدرات المالية التي تُمكنها من الاستمرار في سلوكها السئ.

مضيفًا: ” هي سلسلة واسعة من العقوبات التي لا تستهدف الشعب الإيراني، بل تهدف إلى إقناع النظام الإيراني بأن سلوكياته الشريرة غير مقبولة، وسيترتب عليها كلفة باهظة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1074 ] نشر منذ 50 دقيقة

حلفاء شريفه ما بقى إلا ٤ أشهر ، شد الظهر بإيران ما منه فايدة و تركيا مفلسه و ترامب بيدفعهم فواتير الناتو .
حددوا موقفكم من الآن 😏

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 49 دقيقة

اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بن ايديهم سالمين

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