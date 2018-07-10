وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالتصدي للسلوك الإيراني الشرير

واشنطن(صدى):

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالتصدي للسلوك الإيراني الشرير.

حيث قال ” بومبيو ” : ” كل شيء يبدأ بالسلوك السيء لإيران، وإطلاق الصواريخ من اليمن التي تستهدف كل دول الخليج؛ لذا فإن السياسة الأمريكية تهدف إلى ردع مثل هذه الأمور ” .

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تركز على حرمان إيران من القدرات المالية التي تُمكنها من الاستمرار في سلوكها السئ.

مضيفًا: ” هي سلسلة واسعة من العقوبات التي لا تستهدف الشعب الإيراني، بل تهدف إلى إقناع النظام الإيراني بأن سلوكياته الشريرة غير مقبولة، وسيترتب عليها كلفة باهظة ” .