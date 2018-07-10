وزير الشؤون الإسلامية: المملكة خير سند لإخوانها في العالم الإسلامي

الرياض(صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة كانت ولا زالت خير سند لإخوانها في العالم الإسلامي.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان، أن الشريعة الإسلامية أكدت على الوحدة ونبذ الاختلاف.

وأشار إلى أنه يجب على العلماء التحذير من الفرقة فكرًا وشعورًا وانتماء، مؤكدًا أن طاعة ولي الأمر واجبة في الكتاب والسنة والخروج عليه من أكبر الكبائر.

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