بالصور.. إغلاق المستودعات المخالفة بجدة قبل زيارة نائب أمير مكة لـ ” قصر خزام “

نايف السالم(صدى):

استنفرت أمانة محافظة جدة، عددًا كبيرًا من آلياتها ومعداتها؛ لإغلاق وإزالة المستودعات المخالفة التي اتخذت من القصر مقرًا لها، وذلك قبل زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة عبدالله بندر، إلى قصر الملك سعود بمنطقة خزام جنوب جدة، عصر اليوم الثلاثاء.

ومن الجدير بالذكر، إنه احتال ضابط مزيف على عدد من العمال الأجانب، عن طريق تأجير قصر خزام التاريخي بجدة لمدة 14 عامًا متواصلة، بعد أن قسّم غرف القصر وساحاته إلى مستودعات، حتى وصلت القيمة الإيجارية لبعضها إلى 170 ألف ريال.

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