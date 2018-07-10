بلجيكا تتخذ تدابير أمنية غير مسبوقة بمناسبة انعقاد قمة دول حلف شمال الأطلسي

بروكسل(صدى):

أعلنت السلطات البلجيكية عن اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة وعن تعبئة شاملة في صفوف قوات الأمن بمناسبة انعقاد قمة دول حلف شمال الأطلسي غداً الأربعاء في ضاحية هارين قرب بروكسل.

وقال شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا إنه تم تعبئة 2400 من رجال الشرطة وألف عسكري للانتشار في الأماكن والميادين الحيوية قرب حلف الناتو والمؤسسات الأوروبية حيث تجري الاجتماعات.

ويشارك في قمة الناتو 29 رئيس دولة وحكومة و55 وفداً من مختلف الدول الأعضاء والدول الشريكة بما فيهم وزراء الدفاع والخارجية.

وقررت سلطات مدينة بروكسل إغلاق العديد من الشوارع وسط العاصمة بشكل تام طيلة انعقاد القمة.