” هدف ” يقدم 160 فرصة عمل بعدة مجالات للمسجلين في ” طاقات “

حمود العنزي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام فرع ” هدف ” بمدينة الرياض، بعقد لقاء وظيفي للباحثين عن عمل، من المسجلين في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، وذلك بالتعاون مع شركة أسواق التميمي.

وكشف ” هدف ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن طرح 160 فرصة عمل في عدد من المجالات.

يشار إلى أنه قد تم تقديم دورة في الإرشاد المهني للمتقدمين، قبل انعقاد اللقاء الوظيفي بفرع ” هدف ” في الرياض.

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