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  3. ” هدف ” يقدم 160 فرصة عمل بعدة مجالات للمسجلين في ” طاقات “

” هدف ” يقدم 160 فرصة عمل بعدة مجالات للمسجلين في ” طاقات “

” هدف ” يقدم 160 فرصة عمل بعدة مجالات للمسجلين في ” طاقات “
حمود العنزي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام فرع ” هدف ” بمدينة الرياض، بعقد لقاء وظيفي للباحثين عن عمل، من المسجلين في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، وذلك بالتعاون مع شركة أسواق التميمي.

وكشف ” هدف ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن طرح 160 فرصة عمل في عدد من المجالات.

يشار إلى أنه قد تم تقديم دورة في الإرشاد المهني للمتقدمين، قبل انعقاد اللقاء الوظيفي بفرع ” هدف ” في الرياض.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 49 دقيقة

المفروض ويقفون الدراسة في الجامعات .اجل خريج خمس سنوات دراسة جالس في البيت عند امه…ويقال توظف بغير دراستك اجل ليه يدرس اصلا…خلاص كل يحدد طريقة من خريج الثنويه ويعرف اي كلية يدخل واي شركة بيتدرب فيها ويتوظف فيها حتى يكمل اربع سنوات فان ارد الجلوس يجلس او ارد غير ذلك هو حر..

[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 49 دقيقة

جيد اهتمو بكل وظيفه ذات دخل ضعيف لشغلها بالسعوديين واتركو الوظائف ذات الدخل المرتفع والقياديه للاجانب

[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 48 دقيقة

بعد 19 سنه في الوظيفة الحكومية اكتشفت إن غلطة عمري هي الوظيفه، لكن كلن ومقسومه.

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