سيدة تقتل ابنها شنقا بمساعدة شقيقها لإضراره بسمعتهم

القاهرة(صدى):

أقدمت أم مصرية تبلغ من العمر 48 عاماً على قتل ابنها شنقا بقطعة قماش، بمساعدة شقيقها البالغ من العمر 60 عاماً وأحد أفراد العائلة، لأنه كان سيء السمعة ودائم التشهير بأفراد عائلته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة المصرية في كفر الشيخ ، بلاغاً من شقيق الأم يفيد باكتشاف جثة ابن اخته البالغ من العمر 20 عاما منتحرا في محل إقامته حيث تمكن من خنق نفسه، وعلى الفور تحركت الجهات الأمنية لموقع الحادث، ولكن تبين وجود شبهة جنائية في الأمر.

وخلال فحص الجثة اتضح وجود آثار خنق حول الرقبة وآثار ربط بكلتا اليدين، وعندما سألت الشرطة والدته أنكرت فعلتها وأكدت أن ابنها مات منتحرا .

وأثناء التحقيقات تبين كذب الأم وخال الضحية حيث اعترفت الأم بأنها أقدمت على خنق ابنها هي وخاله وأحد أفراد العائلة بقطعة قماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم ادعوا انتحاره لأنه كان سيء السمعة وكان يطلق ادعاءات كاذبة على خاله، مما أضر بسمعتهم كثيراً.