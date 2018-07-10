” العثيمين ” يدعو أفغانستان للتجاوب مع دعوة خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن أفغانستان مرت بظروف عصيبة من الفرقة والقتل والتدمير.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان، الذي تستضيفه جدة ومكة المكرمة، حيث ثمّن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” تجاه أفغانستان.

كما دعا ” العثيمين ” ، الحكومة الأفغانية إلى التجاوب مع المؤتمر ودعوة خادم الحرمين، لافتًا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي استشعارًا لما يجري في أفغانستان من قتل وتعطيل للتنمية، ويأتي في وقت مفصلي ومرحلة دقيقة تمر بها أفغانستان.