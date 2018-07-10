خبراء يكشفون عن عدد الوظائف التي تنتظر النساء بعد تطبيق قرار قيادة المرأة

نايف السالم(صدى):

كشف خبراء أن القرار التاريخي بقيادة المرأة للسيارة سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف وظيفة للسعوديات خلال العام الأول من تنفيذه.

وجاء ذلك خلال ملتقى ومعرض ” لك القيادة ” الذي أطلقه رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل مساء أمس الأول الأحد في جدة.

وفي هذا السياق، أبان رئيس الملتقى سهيل الطيار، أن عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين المشاركين في الملتقى اتفقوا على أن قيادة المرأة السعودية ستحقق إيجابيات كبيرة، وتوفر ما يقارب من 50 ألف وظيفة خلال العام الأول.

حيث يشمل ذلك إدارات المرور أو قطاع النقل والتأمين وقطاع السيارات أو فرص عمل غير مباشرة، تتمثل في فتح الباب للحاق بعدد من شركات القطاع الخاص.