بهدف رفع كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية.. استحداث برنامج تمويل خاص

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن استحداث صندوق التنمية الصناعية السعودي، برنامج تمويل خاصًا، مشيرة إلى أن الهدف منه رفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية.

وأوضحت المصادر، أن رفع كفاءة الطاقة في هذه المنشآت تأتي لتمكين المصانع من تخفيض التكاليف المتزايدة لاستهلاك الطاقة، حيث سيتم تقديم المزيد من الحوافز للمصانع.

وأكدت أن البرنامج يهدف إلى دعم المستثمرين من خلال تمويل مشاريع كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي، لافتة إلى أنه سيساهم بشكل مباشر في دعم تخفيض استهلاك الطاقة.

يشار إلى أن القطاع الصناعي يستهلك 42 % من الطاقة الأولية في المملكة، وتستأثر صناعات الحديد والبتروكيماويات والأسمنت بنصيب الأسد من الطاقة في هذا القطاع بنسبة تبلغ 80 %.