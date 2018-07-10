مياه جازان تسلّم مشروع مياه القطاع الجنوبي لإحدى الشركات المتخصصة

جازان(صدى):

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة، تسليم مشروع تشغيل وصيانة مشاريع مياه منطقة جازان ” القطاع الجنوبي ” لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة، لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 60 مليون ريال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن المشروع يهدف لتغطية ما يقارب 40% من قطاع توزيع المياه بالمنطقة ويشمل جميع محافظات القطاع الجنوبي ومحافظات أبو عريش والعارضة وأحد المسارحة وصامطة والطوال والحُرّث، إضافة لمحافظة فرسان.

وأكد أن تسليم عقد المشروع سيكون له الأثر الإيجابي للارتقاء بمستوى خدمات المياه المقدمة للمحافظات والقرى المستفيدة من المشروع، مشيراً إلى حرص قطاع توزيع المياه على استقطاب شركات وطنية متخصصة ذات خبرة عالية في مجال التشغيل والصيانة، التي تمتلك كوادر ومعدات وإمكانيات مميزة ستساهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة.