مدينة العلوم والتقنية تكرم أصحاب المشروعات الريادية الفائزة ببرنامج ” انطلق في المملكة “

الرياض(صدى):

كرم صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أصحاب المشروعات والأفكار الريادية الفائزة في برنامج ” انطلق في المملكة العربية السعودية ” ، في دورته الثانية الذي نظمته المدينة في مقرها بالرياض أمس، بالشراكة مع شركة تقنية للطيران التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص.

وتمثلت المشروعات الفائزة بفكرة ترافلر آي ” عين المسافر ” لـ ” نوف الجلعود ” التي ستقوم باحتضانها شركة روكويل كولينز، وفكرة الترفيه على متن الطائرة باستخدام الواقع الافتراضي لـ “أحمد الشريف” التي ستحتضنها شركة ألتران، وفكرة محرك عجل الهبوط لـ ” أحمد الحمد ” التي ستحتضنها شركة قطوف.

يذكر أن عدد المتقدمين لبرنامج انطلق في المملكة في دورته الثانية بلغ أكثر من 800 سعودي وسعودية قدموا أفكار تتمحور حول تقنيات الطيران.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن جهود مدينة الملك عبدالعزيز لدعم المبتكرين والمخترعين في مجالات العلوم والتقنية وربطهم بالجهات التي يمكن من خلالها نقل الخبرة والمعرفة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز بيئة ريادة الأعمال.