” الجوازات ” ترد على استفسار بشأن فرض غرامات عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي
أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن استفسار أحد الأشخاص بشأن فرض غرامات عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي في فترة السماح.
وجاء الاستفسار كالتالي: ” السلام عليكم.. في حال الغاء تأشيرة الخروج النهائي في فترة السماح، هل توجد رسوم أو غرامات؟ ” .
وردت ” الجوازات ” ، على الاستفسار، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة: ” أهلاً بك، لا يترتب رسوم أو غرامات في حال سريان صلاحية التأشيرة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء ” .
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