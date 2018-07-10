” الجوازات ” ترد على استفسار بشأن فرض غرامات عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

نايف السالم(صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن استفسار أحد الأشخاص بشأن فرض غرامات عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي في فترة السماح.

وجاء الاستفسار كالتالي: ” السلام عليكم.. في حال الغاء تأشيرة الخروج النهائي في فترة السماح، هل توجد رسوم أو غرامات؟ ” .

وردت ” الجوازات ” ، على الاستفسار، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة: ” أهلاً بك، لا يترتب رسوم أو غرامات في حال سريان صلاحية التأشيرة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء ” .