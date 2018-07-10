مجهولون يسرقون سم قاتل من متحف

أمستردام(صدى):

شهدت مدينة ” ليدن ” الهولندية، حادثة سرقة غريبة من نوعها؛ وذلك بعد قيام بعض المجهولون بسرقة قنينة تحتوي على سم قاتل من خزانة متحف ” بورهافه ” .

وعن قنينة السم، فقد سرقت في 4 يوليو الجاري، وتحمل علامة قديمة كُتب عليها ” كوراري ” ، وهى تسمية تشمل مجموعة سموم من أصل نباتي، تسبب شلل الجسم؛ بينما تتسبب الجرعة الكبيرة منها بالموت نتيجة الاختناق.

وفي هذا السياق، أوضح ممثل عن شرطة المدينة، أنهم مستمرون في التحقيقات، وأن كل ما يهمنا بالدرجة الأولى هو العثور على السم.

من الجدير بالذكر أن القبائل الأصلية بأمريكا الجنوبية استخدمت هذا النوع من السموم في الصيد، بوضعها على رؤوس الرماح والسهام، فيما تُستخدم في هولندا بمثابة عامل استرخاء للقتل الرحيم.