هنا رابط طباعة شهادة الاستحقاق للإعفاء من القيمة المضافة للمسكن الأول
ذكر الصندوق العقاري، أنه تنفيذًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/86)، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة 5% عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
وأضاف الصندوق، أنه في حالة زيادة سعر المسكن عن 850 ألف يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة.
وقال الصندوق العقاري، إنه بإمكان المواطن طباعة شهادة الإستحقاق لتعفيه من تحمل القيمة المُضافة عند امتلاكه مسكنك الأول عبر الرابط: هنا .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 1 ساعة
القيمة المضافة والانتاجية اذا ربطتها بالتطوير المهني والثقة ستجد الحل الافضل لابن بلدك وبناء وطنك خصوصا مع وجود الفراغ الكبير بين سوق العمل والدراسة
طلال[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 1 ساعة
جميل يكون هناك احساس ولو بالقليل
القيمة المُضافة للبيت اللي سعره ٨٥٠ الف تقريباً راح يكون ٤٢.٥ الف وعليك الحسبة لمملكة بحجم مملكتنا ونسبة سكانها اللي راح تطلب كثير
عمار[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 1 ساعة
والله شي طيب وش هي الاجرات في الحاله هاذي عشان ما اتحمل القيمه المضافه ؟