إزالة إحداثات بمنطقة الشميسي ومخطط التخصصي في مكة

نايف السالم(صدى):

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، صباح اليوم الثلاثاء، إحداثات وتعديات في منطقة الشميسي على طريق ” مكة – جدة ” القديم، وتتمثل في ثلاثة أحوشة بمساحات مختلفة، والتي تمت إزالتها جزئيًا.

كما تمكنت الأمانة، من إزالة عدة مزارع بمساحات متفاوتة، وذلك انفاذًا للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

علاوة على ذلك، قامت فرق المراقبة الميدانية ببلدية العمرة الفرعية، بإزالة تعدي في مخطط التخصصي، وهو عبارة عن حوش مبني من الطوب دون وجود أي مستند شرعي أو ترخيص من الجهة المختصة.

وتمت إزالة جميع التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تحت إشراف مباشر من المهندس خالد عبدالله سندي، رئيس بلدية العمرة الفرعية، والمهندس نايف سعيد حداد، مدير الإدارة الفنية بالبلدية.