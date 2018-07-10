الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والمدينة المنورة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة الرياض، وتشمل: رماح، شقراء، المزاحمية، الأفلاج، الخرج، السليل، وادي الدواسر ” ، ينذر من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة الرياض من الساعة 11:00 من اليوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018م، على أن تنتهي الساعة 19:00 من نفس اليوم.

كما أطلقت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة المدينة المنورة، وتضم: الأجزاء الساحلية من المنطقة، تحذر من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أن بداية هذه الحالة على منطقة المدينة المنورة، ستكون من الساعة 10:00 من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 14:00 من اليوم ذاته.