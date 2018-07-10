الأمن العام يوقع مذكرة تفاهم مع الغرف السعودية

سعيد العجل(صدى):

إنطلاقا من حرص الأمن العام على تحقيق الشراكة الفاعلة مع كافة مؤسسات المجتمع ، وقع الأمن العام ممثلا بالإدارة العامة لدوريات الأمن مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف السعودية وذلك مساء يوم الاثنين 25/10/1439 هـبمقر الأمن العام بمحافظة جدة بحضور معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول /سعيد بن عبدالله القحطاني وسعادة الدكتور /سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية.

وتأتي هذه الإتفاقية تفعيلا لأوجه التعاون في مجال تدريب وتأهيل منسوبي دوريات الأمن في مختلف المناطق لإكسابهم أساسيات لغة الإشارة ، وتنمية وتطوير المهارات الفنية للمتدربين بما يٌمكنهم من التعامل مع من يحتاج لهذه اللغة عند الاتصال بغرف العمليات او الفرق الميدانية ،وقد وقع هذه الاتفاقية من الجانبين رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء / عيد بن سعد العتيبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمن العام وخلال المراحل الماضية قد وقع عدداً من الاتفاقيات مع بعض الجامعات السعودية والمعاهد والمراكز المتخصصة ، وذلك تحقيقا لتطلعات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظة الله للرقي بمستوى الأداء الأمني وتطوير مهارات رجال الأمن في شتى المجالات .