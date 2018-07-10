بالفيديو.. رجلا يصارع ثور هائج وهو يحمل طفل

لشبونة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رجلًا برتغاليًا وهو يحمل طفلًا أثناء قيامه بمصارعة أحد الثيران، ما أثار موجة غضب على نطاق واسع.

والتقط الفيديو، في بلدة سانتا كروز البرتغالية، حيث بيَّن الرجل وهو يحمل طفله بإحدى ذراعيه، وقطعة قماش وردية اللون بذراعه الأخرى، حيث كان في مهرجان سنوي.

وأطلق ثور هائج في ساحات البلدة كجزء من الاحتفالات في هذا المهرجان.

وفي سياق متصل، تقدمت جمعية مكافحة مصارعة الثيران بشكوى رسمية إلى اللجنة البرتغالية لدعم وحماية حقوق الأطفال ضد الرجل، ودعت السلطات إلى البحث عنه ومعاقبته على تعريض طفله للخطر بهذا الشكل.