متى ينزل الدعم للمولود الجديد.. حساب المواطن يرد
ردَّ حساب خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن، على استفسار أحد المواطنين حول المدة التي ستمر قبل نزول الدعم لمولود جديد تمن إضافته.
وقال حساب خدمة العملاء : ” أهلاًبك، في حال تم اضافة تابع سيتم دراسة أهليته وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق ويأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأضاف : ” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط” هنا .
طلال[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 6 دقائق
كيف يتساوى من ليس لديه دخل مع من لديه راتب في الحد الادنى هل هذا عدل
ماجد[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 5 دقائق
تعرفت الكهرباء الجديدة ضعفين ونص ودبلة الفواتير ضعف وما خففتو الاعباء ماكو مكان حالياً ما ياخذ ضريبه وما خففتو شي ولا تغير الدعم هوا هوا من اول شهر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 5 دقائق
حساب المواطن أسم بلا روح،
عمار[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 4 دقائق
ووقت ما اشيك على تفاصيل عدم الاهليه مايطلع لي سبب
محمد[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 دقائق
والله انهم نصابين ولا شفنا من دعم المواطن الا مره ونزلت 300 وبعدها سحبتو علينا ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
شجون[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 2 دقيقتين
سبق وقلتو بتزيدون الدعم في فصل الصيف . ولا حصل شي
همس[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 دقيقتين
.المشكله نعترض ولا تشرحون لنا ليش الرفض.
ملك[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 1 دقيقة
ماقصرتوا