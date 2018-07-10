متى ينزل الدعم للمولود الجديد.. حساب المواطن يرد

علي القحطاني (صدى):

ردَّ حساب خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن، على استفسار أحد المواطنين حول المدة التي ستمر قبل نزول الدعم لمولود جديد تمن إضافته.

وقال حساب خدمة العملاء : ” أهلاًبك، في حال تم اضافة تابع سيتم دراسة أهليته وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق ويأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف : ” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط” هنا .