ارتفاع ضحايا فيضانات اليابان إلى 126 قتيل وفقدان 80 شخصا
شهد غرب اليابان فيضانات وانهيارات أرضية ناتجة عن هطول أمطار غزيرة؛ مما أسفر عن ارتفاع حصيلة القتلى لـ 126 قتيلاً؛ فيما تكثف السلطات بحثها عن حوالي 80 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين.
واستقبلت مراكز الإجلاء حوالي 11 ألف شخص، بينما حذرت سلطات الطقس من الانهيارات الأرضية رغم توقف الأمطار في معظم المناطق المنكوبة.
من الجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة هطلت على غرب اليابان، منذ الخميس الماضي؛ ما أدى إلى انهيارات أرضية وفيضانات اجتاحت المنازل والجسور والمركبات وقطعت الطرق.
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عمار[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله الله معهم ياااااارب
همس[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها عليهم ويرحم الموتي اللهم امين