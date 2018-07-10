ارتفاع ضحايا فيضانات اليابان إلى 126 قتيل وفقدان 80 شخصا

وكالات(صدى):

شهد غرب اليابان فيضانات وانهيارات أرضية ناتجة عن هطول أمطار غزيرة؛ مما أسفر عن ارتفاع حصيلة القتلى لـ 126 قتيلاً؛ فيما تكثف السلطات بحثها عن حوالي 80 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين.

واستقبلت مراكز الإجلاء حوالي 11 ألف شخص، بينما حذرت سلطات الطقس من الانهيارات الأرضية رغم توقف الأمطار في معظم المناطق المنكوبة.

من الجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة هطلت على غرب اليابان، منذ الخميس الماضي؛ ما أدى إلى انهيارات أرضية وفيضانات اجتاحت المنازل والجسور والمركبات وقطعت الطرق.

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