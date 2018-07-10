منتخب بلجيكا يورط متجر إلكترونيات

نواف السالم(صدى):

وضع أحد محلات الإلكترونيات البلجيكية، نفسه في ورطة كبيرة، بعد قيامه برهان زبائن على منتخب الشياطين الحمر.

وتضمن الرهان الآتي : ” إذا كنت مشجعًا بلجيكيًا وتهوى مشاهدة المباريات على التلفاز، يمكنك متابعة كأس العالم في الصفوف الأولى، كما ستمتلك تلفازك الجديد مجانًا، إذا سجل المنتخب البلجيكي أكثر من 15 هدفا في البطولة، ففي هذه الحالة ستعيد محلاتنا لك كامل نقودك ” .

ووصل المنتخب البلجيكي إلى نصف نهائي المونديال، وينافس روماريو لوكاكو على صدارة الهدافين بأربعة أهداف، حيث وصل رفاقه إلى هدفهم الـ14.

وأصبح هناك ورطة قد يقع فيها المحل، إذا سجَّل الشياطين الحمر هدفين أخرين في المونديال.

يذكر أن المنتخب البلجيكي أقصى نظيره البرازيلي من ربع النهائي بهدفين لهدف، ليضرب موعدًا مع الديوك الفرنسية بنصف النهائي اليوم الثلاثاء.