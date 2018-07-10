بالفيديو.. اختطاف امرأة داخل سيارة في وضح النهار

برازيليا(صدى):

وثق مقطع فيديو، عملية اختطاف امرأة في وضح النهار بالبرازيل، حيث اعترضتها إحدى السيارات التي خرج منها رجلين، وسحبوا السيدة إلى داخل السيارة، بعد محاولاتها في مقاومتهم.

ورصد المقطع، المرأة أثناء سيرها بالطريق بعد خروجها من أحد المباني، لتتوقف أمامها سيارة، ويخرج منها رجلان ليقتادوا السيدة نحو السيارة، ويذهبون بها بسرعة قبل أن يعترضهم أحد.