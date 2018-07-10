بالفيديو.. اختطاف امرأة داخل سيارة في وضح النهار
وثق مقطع فيديو، عملية اختطاف امرأة في وضح النهار بالبرازيل، حيث اعترضتها إحدى السيارات التي خرج منها رجلين، وسحبوا السيدة إلى داخل السيارة، بعد محاولاتها في مقاومتهم.
ورصد المقطع، المرأة أثناء سيرها بالطريق بعد خروجها من أحد المباني، لتتوقف أمامها سيارة، ويخرج منها رجلان ليقتادوا السيدة نحو السيارة، ويذهبون بها بسرعة قبل أن يعترضهم أحد.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17933 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اشوف عملية اختطاف اخذها بيدها واركبها السياره
شيّووووون[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين
اركبوها غصب ياابوعمار
لاحظ ابو زنود اللي يبي يقطع الشارع قبل توقف السيارة ومن وقفت السيارة غير مساره وراح لطريق ثاني
اضافة للحارس اللي جالس على كرسي شوف كيف يرجع الكرسي للوراء علشان ما يشوفونه
جود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة
شيضرطونها هههههههههههههههه
جود[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 49 دقيقة
….. ههههههه
أبو خالد 88[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 47 دقيقة
اكثر شي قهرني الحارس الي جالس ع الكرسي .. ولا كانه يعرفها
حتى يوم راحوا كمل يدخن ولا كأن شي صار 🙁