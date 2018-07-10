20 % من محلات التجزئة تغلق أبوابها في 2018

عادل الحربي (صدى):

كشف مختصون، أنه من المتوقع إغلاق نحو 20% من المحلات التجارية في قطاع التجزئة خلال العام الجاري، بعد أن حققت تراجعًا كبيرًا في المبيعات، والتوجه إلى بيع منتجاتها عبر المنصات الإلكترونية.

وأرجع المختصون السبب إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية، وتغير سلوك المستهلك، واحتدام المنافسة؛ بينما صرّحت إحدى كبرى شركات قطاع التجزئة أنها ستغلق 70 متجرًا في 2018، والتوجه على البيع على المنصات الإلكترونية لزيادة أرباحها وخفض مصروفاتها.

ومن جانبه، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، إن قطاع التجزئة يعاني من عدة صعوبات دفعت كثيرًا من المحلات أن تغلق أبوابها، بالإضافة إلى احتدام المنافسة بعد دخول شركات أجنبية برأس مال 100%.