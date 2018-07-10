20 % من محلات التجزئة تغلق أبوابها في 2018
كشف مختصون، أنه من المتوقع إغلاق نحو 20% من المحلات التجارية في قطاع التجزئة خلال العام الجاري، بعد أن حققت تراجعًا كبيرًا في المبيعات، والتوجه إلى بيع منتجاتها عبر المنصات الإلكترونية.
وأرجع المختصون السبب إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية، وتغير سلوك المستهلك، واحتدام المنافسة؛ بينما صرّحت إحدى كبرى شركات قطاع التجزئة أنها ستغلق 70 متجرًا في 2018، والتوجه على البيع على المنصات الإلكترونية لزيادة أرباحها وخفض مصروفاتها.
ومن جانبه، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، إن قطاع التجزئة يعاني من عدة صعوبات دفعت كثيرًا من المحلات أن تغلق أبوابها، بالإضافة إلى احتدام المنافسة بعد دخول شركات أجنبية برأس مال 100%.
محمد[ عدد التعليقات: 2524 ] نشر منذ 2 ساعتين
ببدا من الصفر وهي عدت مراحل ترهق وتقتل الانسان بالتجارة بالوقت الحالي
المرحلة الاولي
اجار محل اذا مساحته 60 بتلقاه من 25 الف الي 30 الف بالسنة
المرحلة الثانية
البلدية مساحة المحل التجاري 60 متر ضرب 6 ريال بالمتر رسوم
الوحة العرض بالطول تضرب علي 3 ريال رسوم الوحة
المرحلة الثالة
التامينات تدفع مقدم رسوم اشتراك للموظفين ليرتفع مستوي نقاطة الي الاخضر لا اصدار تاشيرات بعدين ماتوقف عليك السستم
المرحلة الرابعة
مكتب العمل والجوزات
مكتب العمل مقبرة . لا يمكن اصدار تاشيرات وانت بالنطاق الاحمر لا بد بدفع اكثر لمشتركين التامينات لدي محلك وتطول من 3 الي 5 شهور تمر بمراحل من الباحث الي وزارة الداخلية ثما مكتب العمل تصدر لك التاشيرات بعد اعلان في موقعهم عن وظائف ولم يتقدم احد فتصدر تاشيراتك
1- رخص العمل 4200
2-اصدار اقامة 650
3- تامين طبي اقل جودة ب 400
4-سكن العمال اقل شي 700 للغرفة علي حسب عدد العمال يتقسمون علي كم غرفة
التجارة بالوقت هذا صعب جدا يبيلك راس مال قوي ولا توجد فيك امراض مثل الضغط والسكر