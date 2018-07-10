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ضبط 39 مخالفة لقراري التوطين ومنع العمل تحت الشمس في الشرقية

ضبط 39 مخالفة لقراري التوطين ومنع العمل تحت الشمس في الشرقية
نايف السالم(صدى):

نفذت مكاتب وزرة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية 312 جولة تفتيشية لمتابعة قراري التوطين ومنع العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها ضبطت 39 مخالفة، كما نفذ فرع الحدود الشمالية ممثلًا بمكتب عمل رفحاء جولات تفتيشة على محال بيع الخضار والفواكة، وتم تضبط عدد من المخالفات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17933 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتاز بارك الله فيهم

بالنسبه لتوطين الوظائف فالمسؤل عنها صاحب المؤسسه

[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم كل خير علي مجهوداتكم الرائعه

[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 2 ساعتين

يجب ان يتم حسابهم حساب عسير ليكونوا عبره لامثالهم

[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يقويكم

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