ضبط 39 مخالفة لقراري التوطين ومنع العمل تحت الشمس في الشرقية
نفذت مكاتب وزرة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية 312 جولة تفتيشية لمتابعة قراري التوطين ومنع العمل تحت أشعة الشمس.
وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها ضبطت 39 مخالفة، كما نفذ فرع الحدود الشمالية ممثلًا بمكتب عمل رفحاء جولات تفتيشة على محال بيع الخضار والفواكة، وتم تضبط عدد من المخالفات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17933 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز بارك الله فيهم
بالنسبه لتوطين الوظائف فالمسؤل عنها صاحب المؤسسه
ماجد[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم كل خير علي مجهوداتكم الرائعه
عمار[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب ان يتم حسابهم حساب عسير ليكونوا عبره لامثالهم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويكم