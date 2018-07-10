ضبط 39 مخالفة لقراري التوطين ومنع العمل تحت الشمس في الشرقية

نايف السالم(صدى):

نفذت مكاتب وزرة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية 312 جولة تفتيشية لمتابعة قراري التوطين ومنع العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها ضبطت 39 مخالفة، كما نفذ فرع الحدود الشمالية ممثلًا بمكتب عمل رفحاء جولات تفتيشة على محال بيع الخضار والفواكة، وتم تضبط عدد من المخالفات.