بعد منح 12 امرأة رخصة التوثيق.. محاميات المملكة يسردن تفاصيل حصولهن عليها

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العدل، صباح أمس، لأول مرة في تاريخها، عن منح 12 امرأة رخصة ” التوثيق ” ، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، كإصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات والافراغات العقارية، والتي نشرته صدى أمس بتاريخ 9/7/2018 بعنوان: ” لأول مرة في تاريخها.. العدل تعلن عن منح 12 امرأة رخصة التوثيق ” .

وفي هذا السياق، أعربت المحامية جميلة بنت فهد الأطرم، أول موثقة معتمدة في منطقة القصيم، عن سعادتها بلقب الموثقة الأولى بالمنطقة، مشيرة إلى أنها حصلت على رخصة مزاولة المهنة العام الماضي 29/6/1438.

وأضافت ” الأطرم ” : ” امتلك مكتبًا خاصا في عنيزة، ويعمل لدي عدد من خريجات القانون ” .

فيما قالت المحامية أنوار الحربي، أنها تعمل في المحاماة منذ 5 سنوات، كمتدربة وانتهت بحصولها على رخصة مزاولة المهنة، مبينة أن السبب في تقدمها للحصول على رخصة التوثيق رغبتها في التأكيد على أهمية دور المرأة في هذا المجال.

أما عن المحامية بدرية صلاح الدين، فعملت في المحاماة منذ 7 سنوات بالعمل في أحد المكاتب المحلية ثم الدولية، ملفتة الانتباه إلى إنها تقدمت للحصول على رخصة توثيق واجتازت الاختبار وهو عبارة عن مقابلة شخصية إضافة لاستكمالها جميع المتطلبات من خبرة وشهادات.

من الجدير بالذكر أن المحاميات في جدة حصلن على النصيب الأكبر من رخص التوثيق التي منحتها وزارة العدل لـ 12 سيدة في المملكة، إذ بلغ عدد الموثقات في جدة 6 فيما حصلت الرياض على 4 ومكة اثنتين وعنيزة بالقصيم واحدة.

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