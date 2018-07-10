إصدار نحو 5 آلاف جواز سفر في مكة خلال يوم

نايف السالم(صدى):

أصدرت جوازات منطقة مكة المكرمة، 4961 جواز سفر في يوم واحد، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا.

وصرَّح العميد عابد بن فايز الحارثي المكلف بإدارة جوازات مكة، بأن الإدارة أصدرت 4961 جواز سفر خلال يوم واحد، مضيفًا ذلك يأتي بناءً على توجيهات ومتابعة من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى والذي بدوره وجه بسرعة وإنجاز معاملات المواطنين أولاً بأول.

ودعا ” الحارثي ” ، السعوديين المسافرين إلى الخارج، إلى عدم إهمال جوازات سفرهم أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

كما أكد على أهمية الالتزام بالتعليمات؛ لضمان سلامتهم، كما يجب أن يكونوا على علم بمخاطر فقدان جوازاتهم، مشيرًا إلى أهمية تسجيل جوازاتهم فور وصولهم لبلاد أجنبية في القنصليات والسفارات السعودية.